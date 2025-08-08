weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Ableger von Shopping Queen: Deko Queen dreht im Saalekreis - wo die Autos gesichtet wurden

Ableger von Shopping Queen Deko Queen dreht im Saalekreis - wo die Autos gesichtet wurden

Erst das pinke Shopping-Queen-Auto, nun ein schwarzer Flitzer mit Golddekor: In der Nähe von Landsberg wurde das TV-Team von Guido Maria Kretschmer gesichtet. Wo Deko Queen unterwegs war.

Von Luisa König Aktualisiert: 08.08.2025, 17:52
Zwei Deko Queen Autos waren in Landsberg unterwegs.
Zwei Deko Queen Autos waren in Landsberg unterwegs. (Foto: König)

Landsberg/MZ. - Vor einem Monat sorgte das knallig pinke Shopping-Queen-Auto in Halle für Aufsehen. Nun haben aufmerksame Beobachter in der Nähe von Landsberg ein weniger auffälliges, schwarzes Fahrzeug mit goldenen Verzierungen erspäht – es gehört zur beliebten Sendung Deko Queen, dem Ableger von Shopping Queen.