Erst das pinke Shopping-Queen-Auto, nun ein schwarzer Flitzer mit Golddekor: In der Nähe von Landsberg wurde das TV-Team von Guido Maria Kretschmer gesichtet. Wo Deko Queen unterwegs war.

Deko Queen dreht im Saalekreis - wo die Autos gesichtet wurden

Landsberg/MZ. - Vor einem Monat sorgte das knallig pinke Shopping-Queen-Auto in Halle für Aufsehen. Nun haben aufmerksame Beobachter in der Nähe von Landsberg ein weniger auffälliges, schwarzes Fahrzeug mit goldenen Verzierungen erspäht – es gehört zur beliebten Sendung Deko Queen, dem Ableger von Shopping Queen.