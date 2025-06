Unbekannte Täter bedrängen Frauen in Halle. Die flüchten daraufhin vom Ort des Geschehens. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Exhibitionistische Handlungen am Hufeisensee und Ouluer Straße in Halle

Bei der Polizei wurden exhibitionistische Handlungen in Halle angezeigt.

Halle (Saale)/MZ - Am Samstag gegen 18 Uhr ist eine Frau am südwestlichen Ufer des Hufeisensees in Halle Opfer einer exhibitionistischen Handlung geworden. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich ihr, war entblößt, zeigte sich sexuell erregt und machte anzügliche Bemerkungen. Laut Polizei konnte die Frau sich rechtzeitig entfernen. Der Täter flüchtete.

Die Polizei beschreibt ihn wie folgt: etwa 30 Jahre alt, südländischer Typ, strubbelige dunkle Haare, circa 1,70 Meter groß, sehr schlank. Er trug hellblaue Jeans, die teils hochgekrempelt waren.

Kurz nach Mitternacht, gegen 1.15 Uhr, wurde dann eine 29-jährige Frau an der Ouluer Straße Opfer einer exhibitionistischen Handlung. Die Frau bemerkte, wie sich der unbekannte Täter mit heruntergelassener Hose ihr näherte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Sie entfernte sich in Richtung Gustav-Staude-Straße, der Mann folgte ihr noch kurz und ließ dann von ihr ab. Nach Polizeiangaben war er etwa 18 bis 24 Jahre alt, von südländischem Phänotyp mit schwarzen, lockigen Haaren und abrasierten Seiten. Er trug ein T-Shirt mit glitzerndem Aufdruck, eine schwarze Jogginghose und weiße Schuhe.

Die Polizei weist darauf hin, dass Opfer solcher Vorfälle den Ort verlassen sollten, wenn sie sich unwohl fühlen, und belebte Plätze aufsuchen sollten. Außerdem Personen in der Nähe informieren oder umgehend Hilfe beziehungsweise die Polizei rufen sollten. „Notieren Sie Auffälligkeiten und melden Sie Verdachtsfälle der Polizei“, rät die Polizei zudem.

In den beiden Fällen vom Wochenende werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345 224 2000 zu melden.