Die Freigabe der Behelfsbrücke in Roßlau musste zuletzt verschoben werden. Jetzt steht der kommende Freitag als Termin. Was bis dahin und dann danach passiert.

Countdown für Behelfsbrücke in Roßlau - Das muss bis zur Freigabe am 22. August alles noch passieren

Aus der Vogel- oder Drohnenperspektive sind die beiden Gleisüberquerungen gut zu betrachten. Im Dienst ist bislang noch immer die alte Zerbster Brücke.

Rosslau/MZ. - Die dreiwöchige „Verlängerung“ der Wartezeit bis zur Verkehrsfreigabe der Behelfsbrücke B184/Zerbster Brücke in Roßlau ist mittlerweile bereits um das erste Drittel geschrumpft: Nun sind es noch zwei Wochen, dann sollen die motorisierten Verkehre ebenso wie Radfahrer und Fußgänger die Stahlbrücke im leuchtenden Verkehrsbau nutzen können, um die Gleisanlagen der Deutschen Bahn (DB) zu überqueren. Termin für die Freigabe ist Freitag, 22. August.