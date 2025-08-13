Am 25. August wird an der Straße der VS in Sangerhausen gearbeitet. Es gibt drei Bauabschnitte. Was die Stadt an Umleitungen plant und wie die Busse künftig fahren.

Eine der schlimmsten Buckelpisten in Sangerhausen wird saniert - was auf Autofahrer zukommt

Blick in die Straße der VS. Bisher ist nur ein ganz kleiner Teil der Straße und der Gehwege saniert.

Sangerhausen/MZ. - Die insgesamt Euro 1,5 Millionen Euro teuren Bauarbeiten waren eigentlich bereits für Mitte August angekündigt. Sie verschieben sich laut Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser wegen saisonbedingter Lieferschwierigkeiten um einige Tage. Ab Montag, 25. August, soll aber die Straße der Volkssolidarität in Sangerhausen zwischen Erfurter Straße und Karl-Liebknecht-Straße grundhaft saniert werden - einschließlich der Fußwege.