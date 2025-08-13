Musikfestival im Südharz Rock, Pop, Hard-Rock und Alternative-Rock beim Uftrunger „Ufstock“
Der Heerstall in Uftrungen wird am Wochenende zur Adresse für alle, die Livemusik feiern wollen. Welche Newcomer und etablierten Bands auftreten werden.
13.08.2025, 19:00
Uftrungen/MZ. - Das dritte August-Wochenende steht bevor, und das haben sich viele Musikfans aus der Region und weit darüber hinaus gewiss längst vorgemerkt: Denn auf dem Heerstall in Uftrungen (Mansfeld-Südharz) gibt es am 15. und 16. August, also zwei Tage lang, Livemusik zu erleben – Rock und Pop, Hard-Rock und Alternative-Rock.