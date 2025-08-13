Der Heerstall in Uftrungen wird am Wochenende zur Adresse für alle, die Livemusik feiern wollen. Welche Newcomer und etablierten Bands auftreten werden.

Auch die Lake Mountain Band aus Uftrungen, hier bei einer früheren Probe, wird am Freitagabend beim Ufstock-Festival spielen.

Uftrungen/MZ. - Das dritte August-Wochenende steht bevor, und das haben sich viele Musikfans aus der Region und weit darüber hinaus gewiss längst vorgemerkt: Denn auf dem Heerstall in Uftrungen (Mansfeld-Südharz) gibt es am 15. und 16. August, also zwei Tage lang, Livemusik zu erleben – Rock und Pop, Hard-Rock und Alternative-Rock.