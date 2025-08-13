Die Jahresbilanz der Stadtwerke Halle fällt außerordentlich positiv aus. In welchen Bereichen die SWH im Jahr 2024 das meiste Geld eingenommen haben.

Deshalb liegen die Stadtwerke Halle erneut über ihrem eigenen Plan

Blick auf den Firmensitz der Stadtwerke Halle in der Bornknechtstraße

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadtwerke Halle (SWH) haben das Geschäftsjahr 2024 mit einem satten Plus beendet. Das geht aus dem Konzernabschluss hervor, der Ende August im Stadtrat verabschiedet werden soll. Zwar hatte die Geschäftsführung schon im Voraus Gewinn erwartet, dass der jedoch gleich mehr als doppelt so hoch ausfällt wie geplant, dürfte selbst optimistisch rechnende Buchhalter überraschen. Knapp 20,5 Millionen Euro beträgt der Jahresüberschuss, der nun in die Gewinnrücklage eingestellt werden soll.