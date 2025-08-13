Zweieinhalb Jahre später, als bei der Übergabe des Fördermittelbescheides angekündigt, soll Freckleben flächendeckend über Glasfaseranschluss verfügen. Was der Ortsbürgermeister dazu weiß.

Nach Querung der Bahnlinie: Arbeiten am schnellen Internet in Freckleben fast beendet

Die Bahnlinie in Freckleben konnte jetzt von der Telekom unterquert werden, so dass der Glasfaserausbau bald abgeschlossen werden kann.

Freckleben/MZ - Eigentlich sollte Freckleben schon zur 1.050-Jahr-Feier im Sommer 2023 über den Anschluss an das schnelle Glasfasernetz der Deutschen Telekom verfügen. Die Leerrohre in den Straßen waren auch pünktlich verlegt, um das Ziel zu schaffen. Doch weil die Deutsche Bahn für die sogenannte Unterörterung der Bahngleise eine Genehmigung nicht so schnell erteilen konnte, war das mit mehr als einer halben Million Euro Fördermitteln vom Land unterstützte Projekt in Freckleben ins Stocken geraden.