Wie es zum neuen Schuljahr um die Unterrichtsversorgung steht | Der Labubu-Hype kommt| Der neue „Sommer nach 8“ begeistert

das neue Schuljahr beginnt an diesem Montag. Für mehr als 2.000 Kinder in Halle ist das eine ganz neue Erfahrung nach dem Kindergarten. Bildungsminister Jan Riedel (CDU) war bei Einschulungen in Halle dabei und hat mir erklärt, wie es in Halle um die Unterrichtsversorgung steht und wie sich die Umstellung für ihn vom Schulleiter am Lyonel-Feininger-Gymnasium zum Bildungsminister beim Schulstart anfühlt. Mehr können Sie auf mz.de und in der aktuellen Zeitung erfahren.

Haben Sie schon den Hype um die sogenannten Labubus mitbekommen? Das sind kleine gruselige, aber auch niedliche Puppen. Mein Kollege Denny Kleindienst ist ihnen in Halle auf die Spur gegangen. Überraschend ist, wo er auf seiner Suche scheinbar Labubus entdeckt hat, oder nicht? Auch hier finden Sie die ganze Story auf mz.de und in der aktuellen Zeitung.

Der „Sommer nach 8“ ist im vollen Gange. Täglich findet eine andere Veranstaltung auf dem Markt statt - vom Konzert bis zur Lesung. Ich habe mich am Samstag beim Publikum umgehört, wie die Eventreihe bei ihnen ankommt. Ein Detail scheint dem Publikum besonders gut zu gefallen. Um was es sich dabei handelt, erfahren Sie hier.

Einen guten Start in die Woche wünscht Ihnen,

Ihre Isabell Sparfeld