Lesen Sie im heutigen Newsletter, was die Tatverdächtige zur Bluttat sagt, warum Gastronomen sauer auf OB Vogt sind und welches sportliche Highlight bald in Halle stattfindet.

es ist eine Bluttat, die schockiert: Am Samstagabend wurde eine Frau in der Silberhöhe durch eine Messerattacke tödlich verwundet. Doch was spielte sich vor Ort wirklich ab? Nun haben sich erstmals die Staatsanwaltschaft und auch die Tatverdächtige, eine andere Frau, geäußert. Was sie sagen und was die Obduktion der Verstorbenen ergeben hat, erklärt Ihnen mein Kollege Marvin Matzulla hier.

Ärger gibt es derweil um das zeitweise geltende Durchfahrtsverbot in der Kneipenmeile Kleine Ulrichstraße in Halle. Gastronomen und Gewerbetreibende vor Ort kritisieren Oberbürgermeister Vogt für die Maßnahme. Warum sie das Verbot für problematisch halten und wie Vogt auf die Kritik reagiert, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak herausgefunden.

Ein großes Sportereignis wartet am 24. August auf die Saalestadt - denn auf dem Marktplatz in Halle startet die letzte Etappe der Radrennveranstaltung „Deutschland-Tour“. Auch Profi-Teams sind hier am Start. Wo die Route lang führt und welche DDR-Legende zu Gast sein wird, weiß meine Kollegin Hanna Schabacker. Den Text lesen Sie in der gedruckten Ausgabe der MZ bzw. im E-Paper und auf www.mz.de/halle.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

Ihr Simon Ecker