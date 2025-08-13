Kay Senius hat als Stadtrat Halles Politik geprägt. Nun ist er verstorben. Ebenfalls wichtig: Die Polizei bilanziert den Schuljahrsbeginn.

Kay Senius gehörte zu den prägendsten Persönlichkeiten im Stadtrat. Der SPD-Politiker war weder Lautsprecher noch Poltergeist, dafür ein Mann mit dem Gespür für die Belange der Stadt. Unaufgeregt. Sachlich. Kompetent. Jetzt ist Senius im Alter von 68 Jahren verstorben. Nicht nur die Sozialdemokraten trauern.

Seit Montag läuft die Schule wieder. Tausende Kinder sind mit Taschen und Rucksäcken unterwegs - oft mit Eltern an ihrer Seite. Die Erwachsenen werden dann zum Problem, wenn sie beim Parken vor Schulen Straßen und Gehwege verstopfen. Die Polizei spricht von Elterntaxis. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Mit Spannung blicken vor allem Fans des Eissports auf den 25. Oktober. Dann wird in Neustadt der Sparkassen-Eisdom eröffnet, Sachsen-Anhalts einzige Eissporthalle. Die Saale Bulls als einer der Hauptnutzer planen ein großes Fest. Was bisher bekannt ist, können Sie hier nachlesen.

In den nächsten Tagen hat uns die Hitze im Griff. Übertreiben Sie es nicht. Gehen Sie den Alltag etwas langsamer an und trinken sie viel (gilt nicht für Alkohol). Dann kommen wir auch gut durch den Glutofen.

Ihr Dirk Skrzypczak