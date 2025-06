Hier erfahren Sie, über welches Spitzenamt in der kommenden Woche abgestimmt wird und wie es mit der kurzzeitig gestohlenen Händel-Statue nun überraschenderweise weitergeht. Außerdem gibt es vom „Polizeiruf 110“ aus Halle.

Im Stadtrat steht eine wichtige Wahl an

Hier in Halle, Newsletter vom 21. Juni 2025

am nächsten Mittwoch soll im Stadtrat der neue Beigeordnete für Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit für Halle gewählt werden. Jonas Nayda erklärt, wie dieses Prozedere abläuft. Und kennen Sie eigentlich die sechs Kandidaten, die für das Amt mit der großen Verantwortung zur Wahl stehen? Falls nicht, schauen Sie auf mz.de vorbei oder werfen Sie einen Blick in die Zeitung. Dort erfahren Sie, wer die Herren sind und was sie sich für die Stadt vorstellen.

Nachdem die goldene Händel-Statue vom Marktplatz gestohlen und wieder zurückgebracht wurde, greift das Stadtmarketing die Idee der "Ausleiher" auf. Wie das aussehen soll hat sich mein Kollege Denny Kleindienst angehört und dafür mit dem Chef des Stadtmarketings gesprochen. Hier lesen Sie, was dieser zum Diebstahl sagt und welche Folgen der nun hat.

Fans des „Polizeiruf 110“ können sich auf das nächste Jahr freuen. Denn gerade laufen noch bis zum 11. Juli die Dreharbeiten für den letzten Teil der beliebten Krimireihe aus Halle. Wer neugierig ist und gern schon einmal wissen will, worum es in dem Finale der Trilogie gehen soll, findet hier eine Antwort - aber natürlich ohne zu viel zu verraten.

Ich wünsche Ihnen bei dem sonnigen Wetter ein schönes Wochenende!

Ihre Isabell Sparfeld