Ich finde es gut, dass im Saalekreis kein Puma frei herumläuft, aber haben die Behörden letztlich also unnötig Alarm geschlagen und die Bevölkerung verunsichert? Mitnichten, leider müssen Behörden solche Meldungen ernst nehmen: Unter anderem, weil offiziell gar nicht bekannt ist, wie viele exotische, wilde und potenziell gefährliche Tiere in Sachsen-Anhalt leben. Die Hintergründe erklärt mein Kollege Julius Lukas in diesem Text hier .

in Sachsen-Anhalt geht es mitunter recht wild zu, und das meine ich diesmal nicht politisch, sondern im engeren Sinne. In dieser Woche hat uns etwas auf Trab gehalten, was wir so auch noch nicht hatten: Eine Puma-Sichtung. eine Behördenmitarbeiterin hatte im Geiseltal ein ungewöhnlich großes, katzenartiges Tier nicht nur gesehen, sondern auch gefilmt. Von den Behörden befragte Experten hielten es zunächst mit großer Wahrscheinlichkeit für einen Puma. Bis dann eine zweite Filmaufnahme auftauchte und die Behörden Entwarnung gaben. Entwarnung konnte gegeben werden, weil letztlich ein Experte aus Spanien aus der Ferne helfen konnte. Mein Kollege Robert Briest erklärt hier in seinem Text, wie das gelang .

Aufreger der Woche: Kopfnuss nach Spielschluss

Ein reales Problem sind zunehmende Aggressionen und Gewalt auf dem Fußballplatz. Fußball ist ein leidenschaftlicher Sport, aber leider kommt es auch in unteren Ligen immer öfter vor, dass sportliche Konfliktsituationen aus dem Ruder laufen - Leidtragende sind meist die Unparteiischen, die Schiedsrichter. Deswegen haben neulich - einmalig in Deutschland - im Burgendlandkreis alle Schiedsrichter einen Spieltag lang gestreikt. Wir haben mal nachgeforscht, was die Schiedsrichter erleben und auf dem Platz erdulden müssen, bis hin zu körperlichen Attacken. Mein Kollege Julius Lukas hat mit Betroffenen gesprochen, hier geht es zu seinem Bericht.

Gute Vorbilder? Zum Beispiel bem Spiel Spanien gegen Portugal in der Nations League haben Spieler beider Mannschaften den Schiedsrichter bedängt - eine alltägliche Szene auf allen Fußballebenen. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Auszeichnung der Woche: Sternenglanz in Halle

Der „Speiseberg“ in Halle ist kein Imbiss für einen schnellen Happen zwischendurch. Hier muss man schon einige Stunden Zeit zum Essen einplanen, immerhin gibt es standardmäßig ein Acht-Gänge-Menü. Und zwar nicht irgendeines. Das junge Restaurant-Team wurde für sein Angebot mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet - und konnte ihn in diesem Jahr verteidigen, was nicht selbstverständlich ist. Mein Kollege Dirk Skrypczak hat mal vorbeigeschaut und sich nach dem Geheimnis des Erfolgs erkundigt, hier geht es zu seinem Text.

Ausgezeichnet: Speiseberg-Koch Christoph Baumgartner mit dem Michelin-Männchen (Foto: Schellhorn)

Ärgernis der Woche: Das Wasserstoff-Debakel

Um ökonomisch unabhängiger zu werden von russischem und anderem Erdgas und um das ökologische Ziel der Energiewende erreichen zu können, ruhen große Hoffnungen auf grünem Wasserstoff. Die vorige Bundesregierung hat einiges angestoßen. Jetzt stellt sich aber heraus, dass viele der hochfliegenden Pläne in der Region auf der Kippe stehen oder schon wieder abgesagt sind. Das hat einen einfachen Grund. Mein Kollege Steffen Höhne bietet hier einen Überblick, hat den EnviaM-Chef interviewt und hat zum Thema einen, wie ich finde, sehr richtigen Kommentar geschrieben - den finden Sie hier.

"Wir sind Bob der Baumeister": EnviaM-Chef Stephan Lowis glaubt an Wasserstoff. (Foto: EnviaM)

Sachsen-Anhalter der Woche: Robert Schröder

Im Landessüden ist der Hallesche FC der fußballerische Leuchtturm - der vergangenes Jahr leider mit dem Abstieg aus der dritten Liga einiges an Strahlkraft eingebüßt hat. Statt im Chaos zu versinken und in eine Abwärtsspirale zu geraten, hat sich „Chemie“ erfolgreich stabilisiert und eine ganz ordentliche Saison hingelegt - wobei der direkte Wiederaufstieg aber nicht gelang. Was viele Fans - und am Ende auch Funktionäre - wurmte, war die Art, wie der HFC auftrat, auch in siegreichen Partien. Das hat dem bisherigen Trainer Mark Zimmermann nun den Job gekostet - und sehr rasch hat der HFC einen neuen Coach präsentiert. MZ-Sportchef Fabian Wölfling hat aufgeschrieben, wie es zu dessen Verpflichtung kam und was konkret von Robert Schröder erwartet wird. Hier geht es zu seinem Text und hier erklärt er in seinem Kommentar, warum die Entscheidung riskant ist.

Hier noch in der Jacke seines früheren Arbeitsgebers: Robert Schröder soll den HFC wieder in die dritte Liga führen. (Foto: IMAGO/Matthias Koch)

Projekt der Woche: KI statt Augenarzt

Die Bevölkerungszahl in Sachsen-Anhalt nimmt seit Jahren ab und wird das weiter tun - trotzdem ist der Mangel an Ärzten, gerade Fachärzten, ein großes Problem in der Region, das absehbar anhalten und sich in einigen ländlichen Regionen auch noch verschärfen wird. Es gibt vielfältige Bemühungen um eine Lösung, so richtig gezündet hat bisher aber noch nichts. Vermutlich wird es auch nicht die eine große Maßnahme geben können, wie der Mangel zu beheben ist, wohl eher braucht es viele kleine Maßnahmen. In Anhalt-Bitterfeld gibt es jetzt eine solche kleine Maßnahme. Dabei geht es darum, wie dank neuer Technik zumindest die augenärztliche Erstversorgung abgedeckt werden kann: mit Künstlicher Intelligenz, aber ohne Arzt. Meine Kollegin Lisa Garn hat sich das Ganze mal angeschaut, hier geht es zu ihrem Text.

Neues Modell der Augenarzt-Versorgung in Zörbig: Oprikerin Susanne Augstein (li.) mit Patientin Birgit Pfeiffer (Foto: Lisa Garn)

Ausflugstipp der Woche: Wasserabenteuer

Am Wochenende wird sich das Thermometer voraussichtlich wieder stark Richtung 30 Grad Celsius bewegen oder die Marke sogar knacken. Da wird es viele Sachsen-Anhalter ins erfrischende Nass ziehen. Wer sich trotz drückender Hitze bewegen mag, aber nicht überhitzen will, dem kann geholfen werden. Es gibt jede Menge Möglichkeiten in der Region, sich auf oder im Wasser zu betätigen. Meine Kollegin Isabell Sparfeld hat eine Reihe guter Tipps aufgeschrieben, hier geht es zu ihrem Text.

Erfrischung plus Action: Aquapark auf der Goitzsche (Foto: Bernstein Marketing GmbH)

Das war meine MZ-Woche.



