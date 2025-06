Was geht in Sachsen-Anhalt?

Endlich Ferien! Nein, nicht was Sie vermutlich denken beim Lesen der Überschrift: Ich freue mich nicht, dass die Sommerferien bald beginnen. Ich freue mich, dass schon Ferien sind. Unsinn, werden Sie sagen, ist doch noch eine Woche Schule.



Das stimmt zwar. Aber schauen Sie mal auf den Stundenplan Ihrer Kinder. Der Zwölfjährige hat die ersten drei Tage der vergangenen Woche im Freibad verbracht, bei sogenannten „Schwimm-Kompakt-Tagen“. Weil seine Schule meinte, die 6. Klassen bräuchten unbedingt nochmal Nachhilfe im Schwimmunterricht. 60 Kinder plus drei Lehrerinnen plus Freibad gleich Sommerferien. Naja, fast jedenfalls. Denken Sie sich die Lehrerinnen als Betreuerinnen, schon sind Sie im Ferienlager.



Und so sieht diese Woche aus: Am Montag Kulturtag. Am Mittwoch Spendenlauf. Am Donnerstag Schulsporttag. Am Freitag Zeugnisausgabe. Fehlt was? Ach ja, der Dienstag. Vermutlich ... Unterricht? Kann das wirklich sein? Eine Zumutung! Zum Glück sind bald Ferien.

Ich bin Alexander Schierholz und habe zwei Kinder, 12 und 17 Jahre alt.

Diese Woche verlosen wir 3x2 Kinotickets für den Film "Heidi". Die neue, animierte Leinwandadaption "Heidi - die Legende vom Luchs" erzählt die Geschichte des Mädchens aus den Schweizer Bergen weiter.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bonusfamilie mit Hürden und Herz in Magdeburg: Die Magdeburger Mutter Nadine Aring-Tress wollte nach der Trennung einfach neu anfangen – mit einem Mann, drei kleinen Kindern und der Hoffnung auf eine harmonische Patchworkfamilie. Heute weiß sie: Der Weg dahin war härter als gedacht. Was ihr geholfen hat – und welche Fehler andere vermeiden können.

Eltern in Sachsen-Anhalt gehen mit ihren Kindern seltener zur Vorsorge: Weil Termine für U-Untersuchungen nicht wahrgenommen werden, fallen Defizite und Störungen spät auf. Hilft eine Termin-Pflicht wie in anderen Bundesländern?

Geballte Frauenpower in Stendal: Tina Hansel und Franka Karheiding sind Teil der „Volleyholics“. Fast alle im Team des Stendaler Volleyballvereins sind Mütter, schmeißen den Haushalt und arbeiten. Wie schaffen sie das?

Johanna demonstriert auf dem Skateboard einen „Ollie“. Foto: Lea Fischer

Ein Skatepark für alle in Wittenberg: Das Projekt „Rollrevolution“ will Wittenbergs Skate-Kultur inklusiver gestalten. Mit Workshops, Vorträgen und mobilen Rampen sollen neue Räume für den Sport entstehen – ganz ohne Ausgrenzung.

So lässt sich neues Leben überwachen: Reproduktionsbiologin Katrin Pribbernow demonstriert dem Leiter des neuen Zentrums, Prof. Gregor Seeliger, Wissenschaftsstaatssekretär Thomas Wünsch und Dr. Matthias Janda, Ärztlicher Direktor des UKH (von links), was das Embryoskop leisten kann. Foto: Annette Herold-Stolze

Mit Hilfe zum Familienglück in Halle: Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch will ein neues Zentrum der Universitätsmedizin Halle helfen. Was es besonders macht und welche Chancen der Oberbürgermeister darin sieht.

Schwimmabzeichentag in der Schwimmhalle Eisleben: Mit strahlenden Augen und klopfendem Herzen haben sich Groß und Klein in der Schwimmhalle Eisleben ins Wasser gewagt.

Kühle Gefahr? Worauf Eltern bei Planschbecken im Sommer achten sollten: Ein Planschbecken bringt zwar Erfrischung für Kinder – doch die falsche Nutzung kann schnell gefährlich werden. Ein Tüv-Experte erklärt, welche Faktoren zum Risiko werden können.

Nur kurz beim Bäcker – und plötzlich kämpft ein Kind im Auto ums Überleben: Schon bei 20 Grad kann die Temperatur im geparkten Auto gefährlich steigen – besonders für Kinder und Tiere. Warum selbst ein „Ich bin gleich zurück“ fatale Folgen haben kann – und was du tun solltest, wenn du so eine Situation beobachtest.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Oskar (7) freut sich mit seiner Mutter zu ihrem Geburtstag:

"In 20 Jahren sind wir gleich alt." Oskar (7)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Sieben Tipps fürs Wochenende: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 20. bis 22. Juni in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Sommerferien 2025: Kaltes Nass macht Kindern an heißen Tagen besonders Spaß: Welcher Aquapark verbirgt das ultimative Wasserabenteuer?

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Die neue Campingsaison ist in vollem Gange. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Zwergotter Othello aus dem Köthener Tierpark könnte bald neue Nachbarn bekommen. Foto: Nicklisch

Der Tierpark in Köthen soll ausgebaut werden: Der Tierpark Köthen soll sich wandeln - und attrakvier werden. Geschäftsführer Rainer Elze und Tierparkleiter Michael Engelmann erklären, welche Veränderungen kommen sollen.

Wissenswertes unter Sternen im Planetarium in Halle: Weshalb es auf der Erde Jahreszeiten gibt und deren Bedeutung sind Themen einer neuen Show im Planetarium in Halle. Möglich wird das auch mit Hilfe von Spenden an den MZ-Verein „Wir helfen“.

Neue Broschüre für die Sommerferien in Dessau-Roßlau: Mädchen und Jungen in Dessau-Roßlau freuen sind auf die Urlaubsreisen in den Sommerferien. Erstklässler aus Ziebigk erhalten als Erste einen Überblick über Angebote ganz in der Nähe.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Familien-Freizeit im Preis-Check: Sommerzeit ist Badezeit – doch die Preise für Freibäder klettern bundesweit. Eine aktuelle Erhebung zeigt: In Sachsen-Anhalt badet es sich vergleichsweise günstig. Wo Familien sparen – und wo’s teuer wird.

Auf den Sattel und los geht's! In Sachsen-Anhalt lassen sich viele schöne Flecken mit dem Rad erkunden. Foto: dpa

Lust auf eine Radtour? Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken in Sachsen-Anhalt und der Region bieten hierfür genau die richtige Umgebung. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Ab wann Kinder selbst angeln dürfen und wo in Sachsen-Anhalt es gute Gewässer gibt, um das Hobby auszuprobieren.

Badesaison in Arendsee: Nach erfolgtem Start in die Strandbad-Saison zeigt sich vor allem die bekannte Süßigkeiten-Verkäuferin Annette Wegener zuversichtlich. Sie ist das 41. Jahr vor Ort. Was Gäste am Strand erleben können und wie hoch der Eintritt ist.

Das Ringheiligtum in Pömmelte ist der perfekte Ort, um die Sommersonnenwende zu erleben. Foto: DPA

Sommersonnenwende an bedeutenden archäologischen Stätten in Sachsen-Anhalt erleben

Am Fundort der Himmelsscheibe, der Arche Nebra im Burgenlandkreis, gibt es 18 Uhr einen Vortrag von Florian Freistetter, Astronom und Wissenschaftsblogger, und anschließend eine Weinwanderung zum Mittelberg, wo wir den Sonnenuntergang genießen werden.



Auch die weiteren Orte der archäologischen Tourismusroute „Himmelswege“ bieten an diesem Abend ein tolles Programm. Das Sonnenobservatorium Goseck öffnet um 18 Uhr seine Tore. Archäologen und Astronomen geben Auskunft, kleine Gäste können sich kreativ austoben und eine Kopie der Himmelsscheibe wird gezeigt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.



Auch im Ringheiligtum Pömmelte kann eine Himmelsscheiben-Kopie bestaunt werden und Archäologen bieten Sonderführungen an (Anmeldung: [email protected]).



Im Saalekreis gibt Nadine Schönherr ab 20 Uhr Auskunft über die „Dolmengöttin von Langeneichstädt“, eine jungsteinzeitliche Menhirstatue, und das Steinkammergrab, in dem sie 1987 entdeckt wurde.



Datum: 21. Juni, verschiedene Orte

Bergzoo Halle bietet Mitsommernachsführung an

Die Mitsommernachtsführung am 21. Juni, dem Tag der Sonnenwende und damit dem Tag mit dem längst anhaltenden Tageslicht des Jahres, ist ein ganz besonderes Erlebnis.



Mit dem Führungsticket können die Besucher den Zoo bereits

3 Stunden vor Führungsbeginn betreten und diesen vor der Führung auf eigene Faust in aller Ruhe erkunden. Die Führung findet bei jedem Wetter statt (außer bei amtlichen Unwetterwarnungen). Also: Kleidung entsprechend anpassen und das angemessene Schuhwerk tragen. Die Führungsroute kann für Rollstuhlfahrer eingeschränkt befahrbare Bodenbeschaffenheiten aufweisen, Alternativrouten werden jedoch angeboten.



Datum: 21. Juni 2025, Einlass ab 17 Uhr, Führung: 20-21.30 Uhr, Bergzoo Halle

Premiere: Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt öffnet erstmals ihre Türen für die breite Öffentlichkeit

Erstmals öffnet die Landeszentrale für politische Bildung am 21. Juni ab 10 Uhr ihre Pforten zu einem Tag der offenen Tür mit Spiel und Spaß. „Politische Bildung ist auf ganz verschiedene Weise möglich. Das wollen wir beim Tag der offenen Tür den Besucherinnen und Besuchern vermitteln und unsere Arbeit vorstellen. Wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungen und die Gespräche mit den Gästen“, so der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Maik Reichel.



Neben einem musikalischen Open-Air-Bühnenprogramm in der Leiterstraße (ab 11 Uhr) können sich die Gäste u. a. auf ein vielfältiges Buchangebot, Informationen rund um die politische Bildung, auf Minigolf unter dem Motto „Bei uns spielt sich Politik ab“, auf Popcorn, ein Glücksrad mit Quizfragen sowie eine Fotobox freuen!



Das Team der Landeszentrale stellt sich vor, alle 30 Minuten werden zudem Führungen durch die Räume der Einrichtung angeboten. Darüber hinaus können sich die interessierten Besucherinnen und Besucher über das Thema Gedenkstättenfahrten, die verschiedenen Möglichkeiten und Modalitäten informieren. In einem der Seminarräume werden kurze Filme aus dem Programm der Landeszentrale gezeigt.



Auch für die jüngeren Gäste gibt es Angebote, u. a. Ausmalbilder, Bücher und Filme.Auf der Bühne in der Leiterstraße sorgt derweil die Martin-Rühmann-Band von 11 bis 13 Uhr für Stimmung. Im Anschluss ist hier bis 14 Uhr ein Kinderliederprogramm vorgesehen, zu dem auch Grundschulen aus Magdeburg und dem Umland eingeladen sind. Die Moderation des Programms übernimmt die Radiomoderatorin Antonia Kaloff.



Datum: 21. Juni, 10 Uhr, Leiterstraße 2 (Fußgängerbereich), 39104 Magdeburg

Beim Sportfest in Reideburg ist jedes Kind ein Gewinner. Foto: Veranstalter

Großes Kinderfest "Jedes Kind ist ein Gewinner" in Halle Reideburg

Am Sonntag lädt der Reideburger SV 1990 e.V. zu einem spannenden und unterhaltsamen Kinderfest unter dem Motto "Jedes Kind ist ein Gewinner" auf dem Sportplatz in der Paul-Singer-Straße ein. Ab 10 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm, das sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistern wird.



Das Highlight des Tages ist das Fußballturnier der Bambinis sowie der F-, E-, D- und C-Jugend, bei dem die jungen Talente ihr Können unter Beweis stellen werden. Parallel dazu öffnet die riesige Kids Area ihre Tore breitgestellt von der Saalesparkasse: Hüpfburgen, eine Hindernisstrecke und ein riesiger Kuchenbasar sorgen für Spiel, Spaß und kulinarische Genüsse.



Ein weiteres Highlight ist Halles größte Tombola mit 3.000 Preisen – und das Beste, jedes Los gewinnt! Dies garantiert viele strahlende Kinder-Gesichter und spannende Momente.Viele sportliche Partner wie z.B. der Hallesche FC, die Saalebulls und der Syntainics MBC werden mit Ihren Maskottchen und Sportaktivitäten Stippvisite halten.



Clown Woody aus Lollywood wird ebenfalls die Bühne mit Musik und Tanz rocken.Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt und alle Attraktionen frei, Eltern unterstützen mit Ihrem Eintritt den Reideburger SV.



Datum: 22. Juni, 10 Uhr, Sportplatz Reideburg, Paul-Singer-Straße

Spielplatz Musik am Theater in Magdeburg

Die Angebote Spielplatz Musik und Musiklabor ermöglichen Kindern einen spielerischen Zugang zur Welt der klassischen Musik. Ob sie sich entspannt krabbelnd, fröhlich lachend oder träumend zur Musik bewegen, erste Begegnungen mit verschiedenen Instrumenten erleben oder selbstständig Klänge erforschen – gemeinsam mit den Musiker:innen der Magdeburgischen Philharmonie und der künstlerischen Vermittlerin Anja Engelhardt erkunden junge Zuhörer:innen altersgerecht und spielerisch die Welt der Musikinstrumente und ihrer Klänge.



Datum: 22. Juni, 16 Uhr, Opernhaus Magdeburg, Universitätsplatz 9

Szenenbild aus „Pique Dame“ mit dem Kinder- und Jugendchor Foto: Claudia Heysel

Neue Mitglieder für den Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters Dessau gesucht

Der Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters sucht Verstärkung.



Mädchen und Jungen im Alter von 6-10 Jahren, die Lust haben, im Chor zu singen, zu tanzen und Theater zu spielen sind herzlich eingeladen! Vorherige Gesangserfahrung wird gern gesehen, ist aber nicht erforderlich. Für den Casting-Termin sollte ein Lied zum Vorsingen vorbereitet werden.



Das Chor-Casting findet am Dienstag, den 2. September um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist am Eingang unserer Probebühne II/Turnhalle in der Öchelhäuserstraße 18.



Das Theater bitten um eine Anmeldung für das Casting bis zum 28.08.2025 unter der E-Mail-Adresse [email protected].

Kinder gehen auf Entdeckungstour in Dessau-Wörlitz. Foto: Lars Reimann

„Gartendetektive“ – Kinder gehen auf Entdeckungstour in Dessau-Wörlitz

Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz bietet im Jubiläumsjahr „25 Jahre UNESCO-Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz“ mit der „Rucksacktour Gartendetektive“ ab sofort ein neues Entdeckerformat für die ganze Familie an. Geeignet ist es vor allem für Kinder zwischen 4 und 9 Jahren.



Mit einem „Entdeckerrucksack“ geht es dabei für den Nachwuchs in Begleitung von Pavo, dem Pfau, in die weitläufige Gartenanlage Schochs Garten im Wörlitzer Park und dort auf Detektivtour rund ums Gotische Haus. Im Rucksack befinden sich eine Detektivausrüstung, ein Entdeckerheft mit kurzen Geschichten zum Vorlesen sowie kreativen Aktionen und Aufgaben.



Das Gotische Haus ist dabei sowohl Start- und Endpunkt der Tour als auch Entleihstation für die Ausrüstung. Wer die Tour erfolgreich absolviert, wird mit einem Pfau-Sticker belohnt. Die Rucksäcke können gegen ein Leihgebühr zu den Öffnungszeiten des Gotischen Hauses (bis September dienstags bis sonntags und feiertags 10 bis 17 Uhr) entliehen und individuell genutzt werden. www.gartenreich.de

"Tüfteln und Knobeln" in Magdeburg

Ab dem 16. Juni wird im Börde Park Magdeburg geknobelt, was das Zeug hält. Bis zum 28. Juni ist die Wanderausstellung „Tüfteln und Knobeln“ zu erleben. Rund 40 Experimentierstationen laden zum Mitmachen ein – zum Beispiel zum Geschicklichkeitstraining am Kugelbrett, zum Legen geometrischer Formen oder zum Entschlüsseln von Codes.



Datum: bis zum 28. Juni 2025, Bördepark Magdeburg

"LEGOmobil"-Ausstellung zeigt ausgefeilte Spielfahrzeuge in Magdeburg

Wenn aus kleinen Steinen große Technikträume werden: Noch bis zum 30. Juni 2025 zeigt die Sonderausstellung „LEGOmobil“ im Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark beeindruckende LEGO-Autos und Rennwagen aus LEGO-Technik-Bausteinen. Mit der spannenden Verbindung zwischen Technik, Kreativität und Spielspaß fasziniert die Ausstellung im Turmfoyer sowohl Tüftlerinnen und Tüftler als auch LEGO-Fans jeden Alters. Geöffnet ist dienstags bis sonntags sowie an allen Feier- und Ferientagen von 10 bis 18 Uhr.



Datum: bis zum 30. Juni 2025, Di-So/feiertags 10-18 Uhr, Elbauenpark

Im August lädt die Mansfelder Bergwerksbahn zur großen Schatzsuche. (Foto: Veranstalter/Mansfelder Bergwerksbahn)

Alle Piraten und Forscherinnen aufgepasst!

Mit der Bergwerksbahn auf Schatzsuche

Am 2. August, um 14:45 Uhr, startet die Mansfelder Bergwerksbahn unter dem Motto „Auf großer Fahrt zur Schatzsuche“ – im Hochsommer mit Diesellok. Kinder bis einschließlich 13 Jahren welche im Kostüm als Abenteurer, Forscher oder Pirat kommen, dürfen an der Schatzsuche teilnehmen und sich auf eine kleine Überraschung freuen. Auch die Großen dürfen sich natürlich kostümieren! Mit Schatzkarte ausgestattet, gilt es dann, das eine oder andere Rätsel zu lüften und den Schatz zu finden.



Anmeldungen erfolgen per Mail an: [email protected] oder telefonisch unter 034772 27640 (Mo-Fr 7-14 Uhr)



Datum: 2. August 2025, Start: 14.45 Uhr, Mansfelder Bergwerksbahn

Diesmal gibt es 3x2 Tickets für den Film "Heidi" zu gewinnen:

Das weltberühmte Mädchen aus den Schweizer Bergen ist wieder da: Heidi! Warmherzig, voller Abenteuer in der atemberaubenden Natur der Alpen und mit mitreißender Fröhlichkeit erzählt die neue und herausragend animierte Leinwandadaption "Heidi - die Legende vom Luchs" ihre Geschichte weiter.

Der Kinofilm "Heidi - die Legende vom Luchs" kommt am 26. Juni in die Kinos. Foto: LEONINE Studios

Unter der Regie von Tobias Schwarz haucht diese animierte Adaption der zeitlosen Erzählung von Heidi neues Leben ein. HEIDI – DIE LEGENDE VOM LUCHS erzählt eine völlig neue Geschichte, die das Wesen der geliebten Charaktere aufgreift und eine gleichermaßen liebevolle wie spannende Neuinterpretation für das heutige Publikum bietet. Der Film verspricht, eine neue Generation mit seinem lebendigen Abenteuer sowie den atemberaubenden CGI-Animationen zu fesseln und den Zauber von Heidi zurück auf die große Leinwand zu bringen.



Kinostart ist der 26. Juni.

Möchtest du die Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

25. Juni 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Heidi". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

