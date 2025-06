Weshalb es auf der Erde Jahreszeiten gibt und deren Bedeutung sind Themen einer neuen Show im Planetarium in Halle. Möglich wird das auch mit Hilfe von Spenden an den MZ-Verein „Wir helfen“.

Halle (Saale)/MZ. - Zum Großvater in die Ferien? Dazu hat Mia nun überhaupt keine Lust. Viel lieber würde sie zu Hause bleiben, wo demnächst ihr Geschwisterchen erwartet wird. Doch die Schwangerschaft macht der Mutter ziemlich zu schaffen, so dass das Mädchen in den Zug in Richtung Opa steigt.