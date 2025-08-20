in Halle stehen viele alte Brücken - einige ähneln der eingestürzten Carola-Brücke in Dresden sehr stark. Die Stadt will dafür sorgen, dass sich das Unglück hier nicht wiederholt und geht den Brücken an den Kragen. Davon ist maßgeblich die vielbefahrene B80 betroffen. Was durch die Bauarbeiten auf die halleschen Autofahrer zukommen wird und vor allem, wann es los geht, das hat Dirk Skrzypczak für Sie aufgeschrieben.

Sachsen-Anhalt eignet sich für die Ansiedlung von KI-Rechenzentren, auch Gigafactories genannt. Davon sind zumindest einige Experten überzeugt. Im Fraunhofer-Institut sind Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung zusammengekommen, um darüber zu diskutieren - Katja Pausch war dabei und kann Ihnen die Hintergründe dazu liefern. Mehr können Sie auf mz.de und in der aktuellen Zeitung erfahren.

Einige aktuelle Videos und Fotos in den sozialen Medien zeigen Menschen, wie sie von der 16 Meter hohen Giebichensteinbrücke in Kröllwitz in die Saale springen. Marvin Matzulla hat mit Andreas Wels, Initiator des Brückenspringens beim Laternenfest, darüber gesprochen, warum der Trend so gefährlich ist. Den Artikel dazu finden Sie in der aktuellen Ausgabe und auf mz.de.

