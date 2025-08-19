die Ferien sind ja nun vorbei, aber vielleicht gehören Sie zu den Glücklichen, die gerade ihren Sommerurlaub genießen. Vielleicht sogar bei einem Besuch in Halles Spaßbad? Wer länger nicht mehr im Maya Mare war, aber unbedingt mal wieder hinmöchte, sollte nicht allzuviel Zeit verstreichen lassen. Bald sind in Beesen für eine ganze Weile die Schotten dicht. Katja Pausch weiß mehr.

Urlaub in Halle lässt sich auch ganz wunderbar mit einem Restaurantbesuch verbinden, und das auch immer wieder an einer neuen gastlichen Stätte. Ein junger Gastronom hat jetzt in der Burgstraße sein zweites Lokal eröffnet. Hanna Schabacker berichtet, was dort auf den Tisch kommt.

Aber es können nicht alle Urlaub haben. Oberbürgermeister Alexander Vogt zum Beispiel zurück und sieht sich neuer Kritik ausgesetzt. Was ihm vorgeworfen wird und wie er darauf reagiert, hat Jonas Nayda recherchiert.

Neuigkeiten gibt es auch zum Zukunftszentrum, genauer zu den Architekten, die mit ihrem Entwurf den dazugehörigen Architekturwettbewerb gewonnen haben. Lesen Sie hier, wo demnächst ein weiterer Bau des Büros realisiert werden soll. Das ist nicht gleich um die Ecke, soviel kann ich Ihnen schon verraten.

Einen passablen Dienstag Ihnen!

Annette Herold-Stolze