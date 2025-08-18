Vor 25 Jahren gab es große Pläne für die Industriebrache. Ebenfalls wichtig: Vom Ladenhüter zum Star - Stute Rosel fliegen die Herzen zu.

Es war einmal: 1999 treten Investoren an die Öffentlichkeit. Sie wollen sie alte Wassermühle in Trotha zu einer Luxuswohnanlage umbauen. Alles vom Feinsten. Doch das Projekt endete als Rohrkrepierer. Mittlerweile gehört die Mühle einem Kölner. Doch der will sie loswerden. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Unglaublich ist auch die Geschichte, die sich um Rosel dreht. Rosel ist eine fünfjährige Stute und war ein Ladenhüter. Keine Erfolge, niemand wollte sie haben. Für einen Schnäppchen-Preis wurde sie von einer Besitzergemeinschaft aus Halle gekauft. Nun dreht sie auf. Wie am Samstag beim Renntag auf den Passendorfer Wiesen.

Bemerkenswert ist auch diese Geschichte, die Ihnen meine Kollegin Hanna Schabacker schildert. Ein 17-Jähriger aus Halle will das deutsche Schulsystem revolutionieren. Was es damit auf sich hat, können Sie bei uns erfahren.

Nach der Hitze in der vergangenen Woche können wir durchschnaufen. Die Temperaturen bleiben zum Glück angenehm. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche!

Ihr Dirk Skrzypczak