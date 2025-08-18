Das 214. Lauchstädter Brunnenfest fand am Wochenende auf neuem Terrain statt. Das kam bei einigen Besuchern gut an, bei anderen weniger gut. Einigen Gästen fehlte es an Atmosphäre, auch fehlende Beleuchtung auf dem Heimweg wurde bemängelt.

Das sagen die Besucher des Lauchstädter Brunnenfests zum neuen Festplatz

Bad Lauchstädt/MZ. - Es war ein Novum für das so traditionsreiche Lauchstädter Brunnenfest: Zum ersten Mal fand das über 200 Jahre alte Volksfest am Wochenende auf dem Gelände des Brunnenversandes statt. Sowohl für die Stadtverwaltung als auch für die Brunnenfestbesucher war die 214. Ausgabe des Lauchstädter Brunnenfests also eine Art Testauflage.