  4. 15. bis 17. August: Zum Brunnenfest 2025: Bad Lauchstädter Heimatkundler präsentieren 320 Jahre Heilbrunnen-Geschichte

Zum Brunnenfest vom 15. bis 17. August 2025 in Bad Lauchstädt präsentieren drei Heimatkundler die Geschichte des Heilbrunnens in acht Epochen.

Von Robert Briest 13.08.2025, 15:00
Heinrich Böning, Klaus Vieweg und Reiner Trautvetter (v. r.) zeigen ihre Arbeit.
Heinrich Böning, Klaus Vieweg und Reiner Trautvetter (v. r.) zeigen ihre Arbeit. (Foto: Robert Briest)

Bad Lauchstädt/MZ. - Heinrich Bönisch zückt die Visitenkarte. „Heimatkunde“ steht fett darauf. Darunter die Namen des Seniors und seiner beiden Freunde Klaus Vieweg und Reiner Trautvetter. Das Trio hat sich in Bad Lauchstädt mittlerweile einen Namen gemacht, wenn es darum geht, lokale Geschichte optisch aufzubereiten.