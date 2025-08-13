Das Bootshaus veranstaltet neuerdings regelmäßig After-Work-Partys. Wie es zu der Veranstaltungsreihe kam und ob das Konzept bei den Weißenfelsern bisher gut ankommt?

Bei der After-Work-Party im Juli hat unter anderem DJ Lucas Delitz im Bootshaus aufgelegt.

Weißenfels/MZ. - Nach einem anstrengenden Arbeitstag noch bis tief in die Nacht feiern zu gehen, kommt für die meisten Arbeitstätigen wohl nicht in Frage. Doch wer unter der Woche trotzdem nicht nur abends vor dem Fernseher sitzen möchte, für den mag eine After-Work-Party genau das richtige sein.