Im Landgericht Halle müssen sich zwei Männer wegen gewerbs- und bandenmäßigen Drogenhandels in Crauschwitz verantworten. Was die Polizei während einer Hausdurchsuchung gefunden hatte.

Cannabisplantage mitten in Crauschwitz - Zwei Männer sitzen wegen bandenmäßigen Drogenhandels auf der Anklagebank

Neun Verhandlungstage sind im Landgericht Halle angesetzt für einen Prozess, in dem sich zwei Männer wegen bandenmäßigen Drogenhandels in Crauschwitz verantworten müssen. Sie sollen eine Cannabisplantage betrieben haben.

Halle/Crauschwitz. - Der Boden im Molauer Land ist, wie man hierzulande weiß, fruchtbar. Dass auf ihm aber nicht nur landwirtschaftliche Nutzpflanzen angebaut werden, war am Mittwoch im Landgericht Halle zu erfahren. Dort saßen – mit Hand- und Fußfesseln in Begleitung von je zwei Vollzugsbeamten vorgeführt – zwei Männer auf der Anklagebank, die in Crauschwitz eine Cannabisplantage betrieben haben sollen.