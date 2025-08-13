Auf der Baustelle der neuen Grundschule in der Innenstadt von Halle wurde Richtfest gefeiert. Warum es besonders große Erwartungen gibt und das Gebäude sein Gesicht noch völlig verändern wird.

Gemeinsam mit mehreren Stadträten und Landtagsabgeordneten feierten Bürgermeister Egbert Geier (2.v.l.) und Bildungsminister Jan Riedel (3.v.l.) am Mittwoch Richtfest in der Schimmelstraße.

Halle (Saale)/MZ. - Der erste städtische Grundschul-Neubau seit der Wende nimmt immer weiter Gestalt an. Am Mittwoch wurde auf der Baustelle in der Schimmelstraße nahe des Stadtbades Richtfest gefeiert. Die Verantwortlichen knüpfen große Erwartungen an das Gebäude. Es soll sowohl baulich als auch konzeptionell neue Standards setzen. Der Landesbildungsminister äußerte sich optimistisch. Doch bis Schüler dort unterrichtet werden, soll noch einiges geschehen.