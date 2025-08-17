Eisen verloren, Jockes reist nicht an, Rehe auf der Bahn: Die fünfjährige Stute aus Halle gewinnt dennoch vor 3.500 Zuschauern das Hauptrennen auf den Passendorfer Wiesen. Um das Rennpferd ranken sich viele spannende Geschichten.

Vom Ladenhüter zum Star: Darum fliegen Rennpferd Rosel in Halle die Herzen zu

Die Entscheidung: In einem Herzschlagfinale setzt sich Rosel mit Miguel Lopez (Nummer 11) vor 3.500 Zuschauern im Hauptrennen durch.

Halle (Saale)/MZ - Das Leben schreibt die besten Geschichten – und manche klingen so wundersam, dass man sie nicht glaubt. So wie bei Rosel, der fünfjährigen Stute aus dem Rennstall Passendorfer Wiesen. Mit Jockey Miguel Lopez gewann sie am Samstag das Hauptrennen um den Preis der „Regionsbeweger“ um den ehemaligen Innenminister Sachsen-Anhalts, Holger Stahlknecht (CDU).