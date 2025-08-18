27 Gewinne über 5.000 Euro gab es 2025 schon in Anhalt-Bitterfeld. Am Wochenende kam Nummer 28 dazu.

Zum dritten Mal in diesem Jahr - Lotto-Spieler aus Anhalt-Bitterfeld gewinnt beim „Spiel 77“

Die Zusatzlotterie Spiel 77 war in Anhalt-Bitterfeld auf einem Eurojackpot-Schein angekreuzt worden.

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Die Zusatzlotterie „Spiel 77“ hat am Samstagabend einem Lottospieler im Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Gewinn von 77.777 Euro beschert. Das hat Lotto Toto GmbH Sachsen-Anhalt am Montag gemeldet.

Der Spieler hatte die letzten sechs Ziffern der siebenstelligen Gewinnzahl (0461701) richtig. Die Wahrscheinlichkeit, so viel Glück zu haben, liegt nach Lotto-Angaben bei rund 1 zu 1,1 Millionen.

„Hier haben sich am Wochenende Wetter und Lottoglück von ihrer besten Seite gezeigt“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr glückten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bislang 28 Hochgewinne ab 5.000 Euro – darunter schon drei Mal Gewinne von je 77.777 Euro. Neben dem Gewinn am vergangenen Samstag wurden Mitte Januar und Ende Juni ebenfalls Gewinne von je 77.777 Euro im Landkreis Anhalt-Bitterfeld erzielt.

Der 77.777-Euro-Gewinn kann in allen Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden.

Die Zusatzlotterie Spiel 77 war auf einem Eurojackpot-Schein angekreuzt worden, der anonym und für mehrere Ziehungen in einer Lotto-Verkaufsstelle im Landkreis Anhalt-Bitterfeldgespielt worden war. Der Spieleinsatz lag bei 24,50 Euro.

Vor ein paar Tagen erst hatte in Dessau-Roßlau ein Lotto-Spieler über eine Million Euro gewonnen. Auch er hatte beim „Eurojackpot“ gespielt.