Eine engagierte Frau aus dem Vogtland stöbert mit viel Herz durch die Zeitzer Museumsarchive. Wer sie ist und welche Ausstellung sie zurzeit vorbereitet.

Stolz auf ihren besonderer Arbeitsplatz im Südflügel vom Schloss Moritzburg

Von Plauen über Mansfeld-Südharz und Halle nach Zeitz

Silke Frömter sucht in diesen Tagen im Museumsarchiv Material für eine Ausstellung über den in Zeitz geborenen Bauingenieur Otto Baensch heraus.

Zeitz/MZ. - „Wer kann schon behaupten, im Südflügel der Moritzburg zu arbeiten“, sagt Silke Frömter und streift mit einer gekonnten Bewegung die blütenweißen Baumwollhandschuhe über, um in einem alten Karton, der mit dem Etikett „Postkarten“ beklebt ist, zu blättern.