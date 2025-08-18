Die noch junge Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Harz fördert die ersten Vorhaben. Was das Förderprogramm ausmacht und welche Projekte eine Chance auf Förderung haben.

Poetry-Slam, Soccer, Seminare zu Hass im Netz: Welche Projekte unterstützt werden

Über die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Harz können Vereine und Institutionen eine Förderung für Demokratiearbeit beantragen.

Harzgerode/Landkreis Harz. - Was ist Demokratie? Welche Bedeutung hat sie für das Zusammenleben? Wie stabil ist unsere Demokratie heute? Und was wäre, wenn wir keine mehr hätten? Um Fragen wie die soll es unter anderem im Herbst in Harzgerode gehen.