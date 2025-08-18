Nach Drohungen gegen Schulen im Harzkreis reagiert der Landkreis mit Sicherheitsmaßnahmen. Gerüchte über einen angedrohten Amoklauf hatten Eltern und Kinder am Freitag verunsichert.

Angst nach Amokdrohungen im Harz: Wie Schulen im Landkreis gesichert werden

Die Polizei im Landkreis Harz ermittelt weiterhin im Fall von Amokdrohungen gegen Schulen.

Landkreis Harz. - Der Gang zur Schule ist am Montag, 18. August, für viele Kinder und Eltern im Landkreis Harz mit einem unguten Gefühl verbunden. Vor dem Wochenende machten Gerüchte über Amokdrohungen an gleich mehreren Bildungseinrichtungen die Runde. Während für die Kinder und Jugendlichen nun wieder der normale Unterricht startet, ermittelt die Polizei weiter.