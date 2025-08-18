weather heiter
  4. 100 Jahre Handball in Prittitz: Kein Klassenunterschied: HCB-Flaggschiffe testen gegen starke Konkurrenz

Zum Jubiläum wird nicht nur im Rahmenprogramm allerhand geboten. Sportlich messen sich die drei Flaggschiffe des HCB mit teils höherklassigen Teams.

Von Torsten Kühl Aktualisiert: 18.08.2025, 16:27
Kenny Dober war mit elf Toren bester Werfer der Burgenland-Reserve.
Kenny Dober war mit elf Toren bester Werfer der Burgenland-Reserve. (Foto: Torsten Biel)

Plotha. - Wie man einen „100.“ gebührend feiert, hat der HC Burgenland am Wochenende vorgemacht. Mit allem Pipapo – jedenfalls in der Preislage, in der ein Verein dieser Größe unterwegs sein kann (und sicher auch etwas darüber hinaus) – begingen die Mitglieder und deren Gäste das Jubiläum „100 Jahre Handball in Prittitz“.