Mit Übergabe des 2,7-Millionen-Euro-Förderbescheids für die Gerstenbergkpromenade ist Naumburg in der Pflicht, das Projekt umzusetzen. Die Straße wäre nicht wiederzuerkennen.

Ein völlig neuer Anblick: Wird diese Visualisierung umgesetzt, erwächst die Gerstenbergkpromenade in Bad Kösen tatsächlich zur Promenade – mit einem grünen Fußgängerbereich in der Mitte.

Bad Kösen. - Das Fernsehen dreht, das Radio ist auch da, drinnen beraten Stadt Naumburg und Burgenlandkreis mit dem Klimaschutzminister – viel Bewegung schon am Vormittag bei „Schoppes“ in Bad Kösen. Der Rückzieher vom Rückzieher: Die Veröffentlichung im Naumburger Tageblatt/MZ, dass die Stadt ein mit 2,7 Millionen Euro gefördertes Bauprojekt in der Gerstenbergkpromenade nicht umsetzen kann, weil ihr das Personal fehlt, und deshalb schon bewilligtes Geld zurückzugeben gedenkt, hat nicht nur für viel Aufregung und Protest gesorgt, sondern auch für ein gewisses mediales Interesse. Spätestens, nachdem Naumburgs OB Armin Müller (CDU) wissen ließ, man mache es irgendwie doch.