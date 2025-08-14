Nach Tageblatt/MZ-Veröffentlichung: Stadt Naumburg gibt nun doch keine Fördermittel für das Staßenbauprojekt in Bad Kösens Gerstenbergkpromenade zurück. Wie kam es dazu?

Die Gerstenbergkpromenade von Bad Kösen soll saniert und klimatechnisch hergerichtet werden. Dafür fließt Fördergeld in Höhe von 2,7 Millionen Euro.

Bad Kösen/Naumburg. - Kehrtwende im Naumburger Rathaus: OB Armin Müller (CDU) wird nun doch nicht Fördermittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro für den Ausbau der Gerstenbergkpromenade in Bad Kösen ausschlagen. Müller hatte vor einigen Tagen noch in Schreiben unter anderem an den Ratsvorsitzenden und die Fraktionschefs mitgeteilt, dass er Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann (SPD) informieren werde, dass er die bereits bewilligten Mittel zurückgeben werde, da die Projektbegleitung von der Naumburger Verwaltung aus Personalgründen nicht gestemmt werden könne.