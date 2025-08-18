Der Stadtrat Zörbig stimmt Ende August ab. Doch eine richtige Lösung ist noch immer nicht in Sicht.

Wie geht es weiter mit dem soziokulturelles Zentrum?

Das Gut Mößlitz ist ein wichtiges soziokulturelles Zentrum.

Mösslitz/MZ. - Das Gut Mößlitz bei Zörbig ist wieder Thema in Ausschüssen und Stadtrat. Denn trotz Haushaltsdefizit soll das Soziokulturelle Zentrum, wie die Jahre zuvor, auch 2026 mit 60.000 Euro aus dem Haushalt unterstützt werden. Eine Entscheidung, die in der Stadtratssitzung am 27. August zur Abstimmung stehen wird.