Der führerschein wird immer teurer: Von den ersten Fahrstunden bis zur bestandenen Prüfung – welche Kosten auf Fahrschüler in Wittenberg zukommen und wie lange man bis zum Führerschein braucht.

Führerschein in Wittenberg: So teuer ist die Ausbildung aktuell

Führerschein machen in Wittenberg ist kein Schnäppchen. Unter 2000 Euro ist die Fahrerlaubnis kaum noch zu machen.

Wittenberg/MZ. - Für viele ist der Führerschein der Schlüssel zu mehr Freiheit und Flexibilität – ob für den Weg zur Arbeit, den Familienalltag oder spontane Ausflüge. Gleichzeitig gilt die Ausbildung als kostspielig und die Preise variieren von Stadt zu Stadt. Doch was kostet das Ganze in Wittenberg aktuell?