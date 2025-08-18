Waldhofverein, das Landeszentrum Wald und der Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt laden auf den Waldhof Silberhütte ein. Das erwartet die Besucher.

Den Fledermäusen auf der Spur – hier können Besucher die lautlosen Jäger beobachten

Am 23. August geht es auf dem Waldhof in Silberhütte um Fledermäuse.

Silberhütte/MZ. - Spannende Einblicke in das Leben der Fledermäuse werden den Besuchern schon am Samstag, 23. August, auf dem Waldhof in Silberhütte ermöglicht. Der Waldhofverein, das Landeszentrum Wald und der Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt laden Groß und Klein zu einer Veranstaltung im Rahmen der Europäischen Fledermausnacht, der Batnight, ein. Die findet eigentlich erst am letzten Augustwochenende statt.