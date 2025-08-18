Waldhof Silberhütte Den Fledermäusen auf der Spur – hier können Besucher die lautlosen Jäger beobachten
Waldhofverein, das Landeszentrum Wald und der Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt laden auf den Waldhof Silberhütte ein. Das erwartet die Besucher.
18.08.2025, 16:46
Silberhütte/MZ. - Spannende Einblicke in das Leben der Fledermäuse werden den Besuchern schon am Samstag, 23. August, auf dem Waldhof in Silberhütte ermöglicht. Der Waldhofverein, das Landeszentrum Wald und der Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt laden Groß und Klein zu einer Veranstaltung im Rahmen der Europäischen Fledermausnacht, der Batnight, ein. Die findet eigentlich erst am letzten Augustwochenende statt.