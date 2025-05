Mit Siegfried Schnitzer hat der Waldhofverein Silberhütte jetzt einen neuen Vorsitzenden. Was er und seine Mitstreiter in den kommenden Monaten vorhaben. Und welches Vorhaben sie mittelfristig umsetzen wollen.

Wie der Waldhofverein dafür sorgen will, dass das Lernen in der Natur zum noch größeren Erlebnis wird

Silberhütte/MZ. - „Ich habe immer gesagt, wenn ich in Rente gehe, mache ich mit“, erzählt Siegfried Schnitzer. Und: Gesagt, getan. Vor zwei Jahren hat sich der 66-Jährige aus dem Berufsleben verabschiedet – er arbeitete in leitender Funktion in der Gastronomie, zuletzt in Thale, davor in Ballenstedt. Und vor zwei Jahren stieß er zum Waldhofverein Silberhütte. Und jetzt ist er dessen neuer Vorsitzender.