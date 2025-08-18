weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zukunftszentrum-Architekt aus Halle plant neue Deutsche Botschaft in Australien

Zukunftszentrum ist von ihm Architekt aus Halle plant neue Deutsche Botschaft in Australien - was das für den Riebeckplatz bedeutet

Nach dem Zukunftszentrum für den Riebeckplatz feiern die Architekten Richter/Musikowski den nächsten Erfolg. Nach ihrem Entwurf wird die Deutsche Vertretung in Canberra gebaut.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 18.08.2025, 16:47
So stellen sich die Sachsen-Anhaltiner Richter/Musikowski die neue Botschaft der Bundesrepublik in Canberra vor.
So stellen sich die Sachsen-Anhaltiner Richter/Musikowski die neue Botschaft der Bundesrepublik in Canberra vor. (Visualisierungen: Richter/Musikowski)

Halle (Saale)/MZ - Im April knallten im Berliner Architekturbüro Richter/Musikowski die Sektkorken. Da hatten der Hallenser Christoph Richter und der Magdeburger Jan Musikowski den Zuschlag für das Zukunftszentrum erhalten. Nun feiern sie den nächsten Prestigeerfolg in einem internationalen Architekturwettbewerb.