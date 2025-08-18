In Aken wurde am Wochenende nicht nur kräftig gefeiert, sondern auch gepöbelt. Hatte die Auseinandersetzung einen politisch motivierten Hintergrund?

Aken/MZ. - In Aken wurde am vergangenen Wochenende während des 29. Stadtfestes ganz offensichtlich nicht nur kräftig gefeiert, sondern auch ordentlich gepöbelt, wie die Polizei am Montag wissen ließ.

Nach Angaben der Ermittler ist es Sonntag in der Zeit von 15.20 bis 15.30 Uhr in der Weberstraße zu einer Beleidigung und einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 54-Jährigen gekommen. Dort soll der Mann, der mit seinem Kind unterwegs war, zunächst von einer Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befanden, mit Worten beleidigt worden sein. Im späteren Verlauf habe der Mann die Gruppe zur Rede stellen wollen. Dabei sei er durch eine Person aus der Gruppe heraus mit Pfefferspray ins Gesicht besprüht worden. Der 54-Jährige erlitt eine Augenreizung.

Die Polizei vermutet einen politisch motivierten Hintergrund der Auseinandersetzung unter den Deutschen. Deshalb werden die weiteren Ermittlungen nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld durch den polizeilichen Staatsschutz geführt.