4.000 Euro und mehr: Die Kosten für eine Fahrerlaubnis sind so hoch wie nie. In Sachsen-Anhalt bringt das Familien zunehmend ans finanzielle Limit. Politiker wollen die Preise daher senken – doch bei Fahrlehrern stoßen die Pläne auf Kritik.

Weniger Theorie und üben am Simulator: So soll der Führerschein günstiger werden

Fahrerlaubnis in Sachsen-Anhalt

Führerscheintest in der Fahrschule Ganghart in Halle

Halle/MZ - Die Preise für einen Führerschein sind in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie nie zuvor. Nach Angaben des Fahrlehrerverbands Sachsen-Anhalt kostet der Erwerb einer Pkw-Fahrerlaubnis inzwischen oft 4.000 Euro und mehr. Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) und ihre Amtskollegen wollen nun unter anderem mit einer Entschlackung der Theorietests sowie dem verstärkten Einsatz von Fahrsimulatoren gegensteuern. „Der Führerschein muss insgesamt kostengünstiger werden“, sagte Hüskens. Die geplante Reform stößt in Sachsen-Anhalt allerdings auf Kritik.