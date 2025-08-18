weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Gesundheit in Sachsen-Anhalt Arzt-Praxen sind telefonisch schlecht erreichbar - doch das ist erst der Anfang

Immer häufiger geht bei Haus- oder Facharzt niemand ans Telefon. Stattdessen wird auf Online-Termine und E-Mails verwiesen. Doch vor allem Ältere haben damit Probleme.

Von Lisa Garn Aktualisiert: 18.08.2025, 11:24
In Sachsen-Anhalt sind Praxen immer öfter nicht telefonisch erreichbar. (Foto: Hannes P Albert/dpa)

Halle/MZ. - Wer mal eben in der Arztpraxis einen Termin vereinbaren will oder Fragen zum Rezept hat, hört immer öfter diese Ansagen: „Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen“ oder „Für Rezeptanfragen drücken Sie Taste eins“.