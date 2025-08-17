Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer hat ein Rotlicht am Bahnübergang missachtet, die Schranke durchbrochen und ist gestürzt. Beinahe wurde er von einem Zug erfasst.

In Bismark prallte ein Motorradfahrer an einem Bahnübergang gegen eine Schranke und verletzte sich schwer.

Bismark (Altmark). – Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Bismark (Landkreis Stendal) verunglückt. Nach Angaben der Polizei überholte er am Samstagabend kurz vor einem Bahnübergang ein stehendes Auto, obwohl die Ampel Rot zeigte und die Schranken bereits geschlossen waren.

Beim Überfahren des Bahnübergangs prallte der Fahrer gegen die geschlossene Halbschranke, die dadurch abgerissen wurde.

Unfall bei Bismarck: Motorradfahrer fast von Zug erfasst

Der Mann verlor die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte rund 50 Meter über den Asphalt. Den Angaben zufolge wäre er beinahe von einem herannahenden Zug erfasst worden.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Straße sowie die Bahnstrecke waren zeitweise gesperrt.