weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Helios-Klinik Köthen: Rundgang mit Stadträten - Wie sich Helios-Manager zur Zukunft des Krankenhauses in Köthen äußert

Helios-Klinik Köthen Rundgang mit Stadträten - Wie sich Helios-Manager zur Zukunft des Krankenhauses in Köthen äußert

Matthias Hirsekorn und Tobias Spotka sprachen vor Stadträten über ihre Strategie – und erklärten den Hintergrund des Konflikts in der Radiologie.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 18.08.2025, 15:04
Hygiene-Fachfrau Simone Rehsack (M.) führt Stadträte durch die Klinik, darunter in ein Komfortzimmer für privat oder zusätzlich Versicherte.
Hygiene-Fachfrau Simone Rehsack (M.) führt Stadträte durch die Klinik, darunter in ein Komfortzimmer für privat oder zusätzlich Versicherte. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - Wird es in zehn, 15 Jahren ein Krankenhaus in Köthen geben mit Chirurgie, Innerer Medizin, Orthopädie, Urologie, Radiologie, Gynäkologie und Geburtshilfe? So genau weiß das zurzeit niemand. Den Mitgliedern im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats Köthen wurde in dieser Woche bei einem Rundgang durch die Helios-Klinik, später bei einem Vortrag der Geschäftsführer, grundsätzlich versichert.