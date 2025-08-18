Matthias Hirsekorn und Tobias Spotka sprachen vor Stadträten über ihre Strategie – und erklärten den Hintergrund des Konflikts in der Radiologie.

Rundgang mit Stadträten - Wie sich Helios-Manager zur Zukunft des Krankenhauses in Köthen äußert

Hygiene-Fachfrau Simone Rehsack (M.) führt Stadträte durch die Klinik, darunter in ein Komfortzimmer für privat oder zusätzlich Versicherte.

Köthen/MZ. - Wird es in zehn, 15 Jahren ein Krankenhaus in Köthen geben mit Chirurgie, Innerer Medizin, Orthopädie, Urologie, Radiologie, Gynäkologie und Geburtshilfe? So genau weiß das zurzeit niemand. Den Mitgliedern im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats Köthen wurde in dieser Woche bei einem Rundgang durch die Helios-Klinik, später bei einem Vortrag der Geschäftsführer, grundsätzlich versichert.