wenn Sie gestern mit dem Auto in Halle oder dem Umland unterwegs waren, haben Sie vielleicht die angespannte Verkehrssituation mitbekommen. Grund dafür war ein Unfall auf der A14 in Richtung Magdeburg, bei dem ein Lkw in die Leitplanke gekracht ist und daraufhin umkippte. Er war mit Beton beladen, das sich daraufhin auf der Fahrbahn verteilte. Mein Kollege war vor Ort und hat sich die Situation genauer angeschaut. Dort konnte auch die Frage geklärt werden, wie der Beton vor dem Aushärten entfernt werden konnte. Mehr dazu erfahren Sie auf www.mz.de/lokal/halle-saale oder in der heutigen Ausgabe.

Der Schlachthof im Osten Halles steht seit etlichen Jahren leer und wird immer wieder von Eindringlingen und Brandstiftern heimgesucht. Nun gibt es neue Hoffnung für die Weiternutzung, nachdem vergangene Ideen gescheitert sind.

In Halles Problemviertel - wie es von vielen gesehen wird - hat ein Stadtteilfest zum Austausch stattgefunden. Anwohner des Südparks in Halle-Neustadt haben über Probleme aber auch gute Seiten gesprochen. Auch das Fest könnte zu einem besseren Zusammenhalt beitragen.

Ich wünsche ein erholsames Wochenende.

Luisa König