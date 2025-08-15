kennen Sie Dinge, die in Halle erfunden beziehungsweise entwickelt wurden, oder aber die in Halle hergestellt werden? Falls Sie demnächst mal danach gefragt werden sollen, dann können Sie sagen: Zahnpasta. Ein Start-up aus Halle hat nämlich ein Gel und eine Zahnpasta entwickelt, die Zahnfleischentzündungen verhindern sollen. Mein Kollege Dirk Skrzypczak berichtet, warum die Wissenschaft von einem Durchbruch spricht, wo es die Zahnpasta zu kaufen gibt - und was sie kostet.

Derweil bekommt der Stadtrat eine neue Stadträtin. Eine, die so neu gar nicht ist, zumindest was ihren Bekanntheitsgrad angeht, den sie definitiv hat. Nach dem Abschied von Detlef Wend wird die Unternehmerin Mary Gringer, Chefin des Clubs Palette und mehrerer Gastrobetriebe - die Fraktion Volt/MitBürger komplettieren. Die Hintergründe und was Gringer selbst als ihre große Stärke sieht, erfahren Sie im Artikel meines Kollegen Jonas Nayda.

Sollten Sie sich gern sportlichen Herausforderungen stellen, dann ist Klettern womöglich etwas für Sie. Und zum herkömmlichen Klettern wiederum ist Bouldern eine beliebte Alternative. Noch dazu eine, die sich einer immer weiter steigenden Beliebtheit erfreut. Auch Halle bietet ungeahnte Möglichkeiten, um das Hobby sowohl Indoor als auch am Felsen auszuüben. Einen Überblick zu Möglichkeiten und Unterschieden gibt meine Kollegin Isabell Sparfeld.

Ihr Denny Kleindienst