Nach dem Abschied von Detlef Wend ist die Fraktion Volt/MitBürger damit wieder komplett. Was die Unternehmerin Maria Gringer als ihre große Stärke sieht.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Nachdem Detlef Wend im Juli nach 16 Jahren seinen Rückzug aus dem Stadtrat erklärt hatte, ist für die Stadtratsfraktion Volt/MitBürger eine Nachfolgerin gefunden. Wie es in einer Mitteilung der Fraktion am Donnerstag heißt, übernimmt Maria Gringer ab sofort den offenen Posten.

Gringer führt das „Bewaffel dich“ und die Tanzbar Palette in Halle

Die gebürtige Hallenserin, die mehrere gastronomische Betriebe in Halle, unter anderem das „Bewaffel dich“ sowie die Tanzbar Palette betreibt, hatte bei der Stadtratswahl 2024 nach Tom Wolter und Detlef Wend die drittmeisten Personenstimmen für die MitBürger für Halle errungen und war nur knapp am Einzug ins Parlament gescheitert. Nun klappt es doch noch.

„Ich bin angetreten, weil ich Verantwortung für meine Heimatstadt übernehmen und dazu beitragen möchte, Halle als zukunftsfähige Stadt weiterzuentwickeln. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt die Chance dazu bekomme“, kommentiert Gringer ihren Einzug in das Stadtparlament. Mit Blick auf ihren Vorgänger erklärt sie: „Ich danke Detlef für seinen Einsatz für die Stadt und unsere Fraktion. Es ist gut zu wissen, dass er uns auch weiterhin beratend zur Seite stehen wird. Ich werde mein Bestes geben, um seine großen Fußstapfen auszufüllen.“

Dass Gringer als Unternehmerin Personalverantwortung für 120 Mitarbeiter hat, sieht sie als gute Erfahrungsbasis für die Stadtratsarbeit: „Ich denke eher in Lösungen als in Problemen. Das heißt, ich jammere nicht, sondern nehme, was da ist, und versuche es besser zu machen. Mit diesem Ansatz habe ich in den letzten Jahren so viel bewegt, und ich bin überzeugt, dass das auch in der Kommunalpolitik möglich ist.“

Vorsitz bei Fraktion Volt/MitBürger in Halle soll neu gewählt werden

Die 36-Jährige schließt sich in der Fraktion nun den anderen Ratsmitgliedern Ferdinand Raabe, Friedemann Raabe und Sarah Labusga an. Ferdinand Raabe, aktuell amtierender Fraktionsvorsitzender, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Gringer: „Mary bringt eine Menge Energie, Engagement und Kreativität mit. Sie ist sehr gut in der Stadt vernetzt und engagiert sich schon länger aktiv in unserer erweiterten Fraktion. Sie ist also eine tolle Ergänzung.“

Ihren Sitz im Wirtschaftsausschuss, dem sie bisher als sachkundige Einwohnerin angehörte, werde Gringer auch als Stadträtin behalten, heißt es weiter. Über die Verteilung der weiteren Ausschüsse will man zu Beginn der ersten Sitzungswoche im August abschließend beraten. Dann soll auch der Fraktionsvorsitz offiziell neu gewählt werden.