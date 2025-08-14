Polizei mit Verstärkung vor Ort Für die Rechte von queeren Menschen: CSD am Samstag in Naumburg
Beim Christopher-Street-Day am Sonnabend in Naumburg wird Stellung gegen die Diskriminierung unter anderem von schwulen und lesbischen Menschen bezogen. Mit wie vielen Teilnehmern die Polizei rechnet.
Naumburg/hbo. - Naumburg wird am Samstag bunt: Nach Veranstaltungen in Zeitz und Weißenfels in den Vorjahren wird der Christopher-Street-Day (CSD) im Burgenlandkreis 2025 nun in der Domstadt durchgeführt. Tageblatt/MZ hatte im Vorfeld bereits einen Mitorganisator vorgestellt, der als Drag Queen teilnimmt.