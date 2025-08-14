Beim Christopher-Street-Day am Sonnabend in Naumburg wird Stellung gegen die Diskriminierung unter anderem von schwulen und lesbischen Menschen bezogen. Mit wie vielen Teilnehmern die Polizei rechnet.

Für die Rechte von queeren Menschen: CSD am Samstag in Naumburg

Beim zweiten Christopher Street Day (CSD) im Burgenlandkreis demonstrierten im vergangenen Jahr etwa 700 Menschen in Zeitz.

Naumburg/hbo. - Naumburg wird am Samstag bunt: Nach Veranstaltungen in Zeitz und Weißenfels in den Vorjahren wird der Christopher-Street-Day (CSD) im Burgenlandkreis 2025 nun in der Domstadt durchgeführt. Tageblatt/MZ hatte im Vorfeld bereits einen Mitorganisator vorgestellt, der als Drag Queen teilnimmt.