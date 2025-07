Der gebürtige Nebraer Stefan Sosna engagiert sich für den CSD Burgenlandkreis, der im August 2025 in Naumburg stattfindet. Statt emotionale Debatten über Flaggen wünscht er sich Sicherheit für queere Menschen in der Region.

Naumburg/Nebra. - Wenn Stefan Sosna nicht gerade als Dragqueen „Daisy Dollhaus“ auf der Bühne steht, arbeitet der gebürtige Nebraer als stellvertretende Filialleitung in einem Lebensmittelgeschäft in Leipzig. Aufgewachsen im Burgenlandkreis, besuchte der 34-Jährige das Gymnasium in Laucha und die Realschule in Bad Bibra, bevor er 2007 mit der Familie nach Bayern zog, wo der Vater seit der Jahrtausendwende Arbeit gefunden hatte.