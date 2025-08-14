Aus einem Streit ist in Zeitz Mittwochnachmittag eine handfeste Auseinandersetzung geworden. Dabei wurde ein 22-Jähriger am Oberkörper verletzt.

Bei Streit in Zeitz - 22-Jähriger mit mehreren Messerstichen am Oberkörper verletzt

Ein 22-Jähriger wurde in Zeitz mit dem Messer verletzt.

Zeitz. - An der Badstubenvorstadt in Zeitz ist Mittwochnachmittag ein junger Mann durch Messerstiche verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach gerieten ein 22-Jähriger und ein 15-Jähriger in Streit, der in einem Handgemenge endete. Dabei habe der 22-Jährige mehrere Stichverletzungen am Oberkörper erlitten. Wie die Polizei mitteilt, wurde keine der Verletzungen als lebensbedrohlich eingestuft.

Sein 15-jähriger Kontrahent erlitt blaue Flecken, Prellungen und Schnittverletzungen an der Hand. Die Ursache des Streits ist noch unklar.