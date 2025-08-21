Weitere Themen: Wohnungsbau erholt sich / Milliardär taucht ab / Airports bauen ab / Sicherer Job nach Leere / DDR-Softeis beliebt / Brauer streiken

in der Immobilienbranche gibt es wieder Goldgräberstimmung – zumindest in einem bisher erst kleinen Segment: Rechenzentren. Fast wöchentlich geben aktuell Immobilienentwickler neue Projekte bekannt. So plant das neu gegründete Unternehmen SBB ByteFortress ein riesiges Rechenzentrum inklusive Batteriespeicher in Wolmirstedt bei Magdeburg.

Für den Bau des Rechenzentrums werden etwa 900 Millionen bis 1,2 Milliarden Euro veranschlagt. Der Standort in Wolmirstedt ist laut Geschäftsführer Andreas Eberhardt, für das Unternehmen aus mehreren Gründen interessant. Vor allem gelten die Anbindungen an das 110-kilovolt-Stromnetz der Avacon, die 380-kilovolt-Leitungen von 50Hertz sowie an grüne Energien wie Wind- und Solarkraft als Pluspunkte.

So könnte das Rechenzentrum aussehen, das im Norden Wolmirstedts gebaut werden soll. Visualisierung: SBB ByteFortress

Gleich drei neue Rechenzentren in Ostdeutschland plant der Leipziger Immobilienentwickler FAB Gesellschaft für Gebietsentwicklung und Infrastrukturdienstleistungen mbH. Das Unternehmen wurde bereits 2003 gegründet und beschäftigte sich mit der Erschließung neuer Gewerbe- und Wohngebiete. Seit zwei bis drei Jahren beschäftigt sich das Unternehmen nach Angaben von Co-Geschäftsführer Thomas Bergler mit dem Thema Rechenzentren.

Aktuell verfolgt das Unternehmen im sächsischen Böhlen, in Bad Lauchstädt und Raguhn-Jeßnitz (beide Sachsen-Anhalt) Vorhaben. Es geht bei allen Projekten um den Bau von mehreren bis zu 20 Meter hohen Gebäuden, die sich auf mehreren Hektar Land verteilen.

Für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz wie ChatGPT sind spezielle Chips notwendig, die einen hohen Energieverbrauch haben. In sogenannten Hyperscale-Rechenzentren soll es ganze Serverfarmen mit diesen Chips geben. Das entscheidende Kriterium zum Bau der Anlagen ist laut Bergler: Strom, Strom, Strom. In den kommenden Tagen werde ich den Projektentwickler FAB in der MZ ausführlicher vorstellen.

Wichtig ist, zu verstehen, dass FAB und andere Immobilienentwickler die Anlagen nicht selbst bauen oder betreiben. Sie sind jetzt „nur“ auf der Suche nach geeigneten Standorten, die möglichst ein bis zwei Kilometer von großen Umspannwerken entfernt liegen sollen.

Seit 2010 hat sich die RZ-Kapazität in Deutschland auf über 2.730 Megawatt im Jahr 2024 mehr als verdoppelt, bis 2030 wird ein weiter beschleunigtes Wachstum auf über 4.800 Megawatt erwartet. Grafik: BMWK, Hintermann

Laut einer Studie der Deutschen Energieagentur (Dena) verbrauchen Rechenzentren bisher etwa ein Prozent des deutschen Stroms. Bisher stehen die Serverfarmen vor allem im Rhein-Main-Gebiet, in dem Frankfurt (Main) als großer Internetknoten heraussticht. Im Großraum Frankfurt wird laut Dena bereits ein Fünftel des Stroms von den Rechenzentren verbraucht. Aktuell werden laut Medienberichten Vorhaben dort gestoppt, weil nicht ausreichend Strom zur Verfügung steht.

Die Betreiber schauen daher verstärkt nach Ostdeutschland. „Uns liegen mehr als 60 Anfragen zur Ansiedlung von Rechenzentren in unserem Netzgebiet vor“, sagte Stephan Lowis, Vorstandschef des Energieversorgers EnviaM, zuletzt im MZ-Interview. Bezogen auf die avisierte Anschlusskapazität würden sich die Anfragen zu 45 Prozent auf Brandenburg, zu 35 Prozent auf Sachsen-Anhalt und zu 20 Prozent auf Sachsen verteilen. Die Anfragen umfassen den Angaben zufolge in Summe eine Anschlusskapazität von etwa 13 Gigawatt. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Bezugslast im gesamten Netzgebiet der EnviaM-Tochter Mitnetz, das Teile der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Thüringen umfasst, liegt aktuell bei etwa 2,5 Gigawatt. Das heißt, die aktuellen Erzeugungskapazitäten von Strom würden bei weitem nicht ausreichen.

Ein Hyperscale-Rechenzentrum würde etwa so viel Strom verbrauchen wie 100.000 bis 200.000 Haushalte. Aktuell gibt es im Osten Ökostrom im Überfluss. Doch es stellt sich die Frage, ob das so bleibt, wenn etliche Projekte realisiert werden. In Süddeutschland stehen die Rechenzentren bereits in Energiekonkurrenz mit der klassischen Industrie. Daher sollte die Politik gemeinsam mit den großen Energieversorgern möglichst schnell einen Plan entwerfen, in welchem Maß der Bau von Rechenzentren förderlich ist und wo die Grenzen liegen.

Bis kommende Woche, herzlich Steffen Höhne

Weitere wichtige Wirtschaftsthemen aus Mitteldeutschland der Woche:

Wohnungsbau erholt sich

Die Baufirmen in Sachsen-Anhalt haben wieder mehr Aufträge in ihren Büchern. Und die Bereitschaft zum Immobilienerwerb steigt laut einer Studie deutlich. (MZ)

Milliardär lässt Maschinenbauer hängen

Der insolvente Maschinenbauer GMW Prämab findet keinen Investor. Der Betrieb wird eingestellt. Investor Gerhard Mey stellte Unterstützung ein. (MZ)

Gerhard Mey (2. von rechts) hatte die Maschinenbaufirma erst im vergangenen Jahr erworben. Foto: Michael Palatini

Bildungsurlaub für das Ehrenamt?

Die Landesregierung in Magdeburg will Bildungsurlaub auch für ehrenamtliches Engagement und politische Bildung erlauben. Die Beratung im Landtag wurde nun aber überraschend abgesagt – das steckt dahinter. (MZ)

Stimmung verbessert

Nach einer zweijährigen Stagnation wird die Stimmung bei den Unternehmen im südlichen Sachsen-Anhalt laut IHK-Umfrage wieder besser. Welche Gründe das hat. (MZ)

Das Geschäftsklima hat sich im IHK-Bezirk Halle-Dessau im 2. Quartal deutlich verbessert. Grafik: Kroschel

172 Stellen fallen an Flughäfen weg

Insgesamt arbeiten derzeit etwa 1.300 Menschen an den Flughäfen Halle/Leipzig und Dresden. Etwa jeder Achte soll nun noch in diesem Jahr seinen Job verlieren. (MZ)

Sicherer Job nach Lehre

Die Azubis haben sehr gute Jobaussichten. Dennoch wählen viele junge Frauen das Studium. Durch KI haben es einige Berufseinsteiger aber auch schwerer. (MZ)

Die Zahl der Auszubildenden sinkt trotz guter Jobperspektiven, vor allem junge Frauen meiden eine Lehre. Grafik: Kroschel

Glasindustrie in der Krise

Glas wird für Fenster, Flaschen oder Solaranlagen gebraucht. Doch Glasunternehmen in Freital, Torgau, Bernsdorf und Radeburg kämpfen ums Überleben. Warum stecken die Firmen in der Krise? (SZ)

Online-Händler ist pleite

Der britische Onlinehändler Huboo im sächsischen Gerichshain musste Insolvenz anmelden. Ursprünglich sollten hier 250 Logistik-Jobs entstehen. Jetzt hat der Insolvenzverwalter den Geschäftsbetrieb eingestellt. (LVZ)

DDR-Softeis im Supermarkt

Softeis, wie es viele aus DDR-Zeiten kennen, feiert Renaissance. Abgepackt ist es auch in hiesigen Supermärkten erhältlich. Der Hersteller aus Naumburg hat jetzt sogar eine bundesweite Listung bei Norma erhalten.

Erdbeer-Aus wegen Bürokratie?

Der Langeneichstädter Landwirtschaftsbetrieb Hindorf & Söhne hat 250.000 Erdbeerpflanzen neu gesetzt und braucht für ihre Bewässerung ein Rückhaltebecken. Ein halbes Jahr nach Abgabe des Bauantrags gibt es von den Behörden noch immer keine Einigung über die Auflagen. Was Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze bei einem Besuch vor Ort dazu sagte. (MZ)

Der Langeneichstädter Landwirt Jacob Hindorf (l.) zeigt Landwirtschaftsminister Sven Schulze (r.) das neue Erdbeerfeld. Foto: Diana Dünschel

Sachsens Brauer streiken

In Sachsens Brauereien brodelt es: Die Beschäftigten wollen mehr Geld – und bestreiken die Brauereien der Radeberger Gruppe und von Carlsberg. Ein Ende ist nicht absehbar. Im Handel bereitet man sich schon auf Ausfälle vor. (LVZ)