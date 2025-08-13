Der insolvente Maschinenbauer GMW Prämab findet keinen Investor. Der Betrieb wird eingestellt. Investor Gerhard Mey stellte Unterstützung ein.

GMW Prämab findet keinen Investor: Milliardär Mey lässt Maschinenbauer fallen

Die Burger Firma GMW Prämab steckt in einem Insolvenzverfahren. Produziert wurden bisher große Teile und Maschinen.

Burg/MZ. - Für den insolventen Maschinenbauer GMW Prämab aus Burg (Jerichower Land) hat sich kein Investor gefunden. „Die noch bestehenden Aufträge werden abgearbeitet“, sagte Insolvenzverwalter Lucas Flöther dieser Zeitung. Der Betrieb werde danach eingestellt.