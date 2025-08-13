Insolvenz GMW Prämab findet keinen Investor: Milliardär Mey lässt Maschinenbauer fallen
Der insolvente Maschinenbauer GMW Prämab findet keinen Investor. Der Betrieb wird eingestellt. Investor Gerhard Mey stellte Unterstützung ein.
Aktualisiert: 13.08.2025, 16:41
Burg/MZ. - Für den insolventen Maschinenbauer GMW Prämab aus Burg (Jerichower Land) hat sich kein Investor gefunden. „Die noch bestehenden Aufträge werden abgearbeitet“, sagte Insolvenzverwalter Lucas Flöther dieser Zeitung. Der Betrieb werde danach eingestellt.