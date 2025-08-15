Die Baufirmen in Sachsen-Anhalt haben wieder mehr Aufträge in ihren Büchern. Und die Bereitschaft zum Immobilienerwerb steigt laut einer Studie deutlich.

Trendwende im Wohnungsbau? - Baufirmen in Sachsen-Anhalt haben mehr Aufträge

Die Hausbau GmbH in Blankenheim mit einem neuem Hausbauprojekt, was zu größeren Energieeinsparungen führt.

Halle/MZ. - Nach einer mehr als zweijährigen Talfahrt steht der Wohnungsbau in Sachsen-Anhalt offenbar vor einer Erholung. „Wir sehen momentan erste Signale, die darauf hindeuten, dass die Talsohle erreicht sein könnte“, sagt Robert Momberg, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost, der MZ. Der Auftragseingang im Wohnungsbau sei von Januar bis Mai 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23,3 Prozent auf 117,3 Millionen Euro gestiegen.