Softeis, wie es viele aus DDR-Zeiten kennen, feiert Renaissance. Abgepackt ist es auch in hiesigen Supermärkten erhältlich. Wo der Hersteller, dessen Kreationen bei Norma sogar bundesweit gelistet sind, seine Produktion angesiedelt hat.

Softeis wie aus DDR-Zeiten jetzt bundesweit im Supermarkt erhältlich - doch wer stellt es her?

Softeis wie aus DDR-Zeiten: Aktuell werden 20 verschiedene Sorten von der Eismanufaktur hergestellt.

Naumburg - Essen ist ein Thema, das nicht zu knapp mit Emotion und Erinnerung verknüpft ist. Und gerade jetzt im heißen Hochsommer, wenn eine leckere Abkühlung gefragt ist, dürften sich viele in der DDR groß gewordene Leute des unvergleichlichen Genusses einer Waffeltüte mit Softeis entsinnen.